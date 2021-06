पेरिस। के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को दक्षिण-पूर्वी फ्रांस के एक छोटे शहर की यात्रा के दौरान एक व्यक्ति ने थप्पड़ मार दिया। मैक्रों के कार्यालय ने मंगलवार को एक वीडियो की पुष्टि की, जो व्यापक रूप से ऑनलाइन प्रसारित की जा रही है।

होटल और रेस्तरां में काम करने के लिए छात्रों को प्रशिक्षण देने वाले एक हाईस्कूल का दौरा करने के बाद फ्रांसीसी राष्ट्रपति को टैन-एल’हर्मिटेज शहर में अवरोधकों के पीछे उनकी प्रतीक्षा कर रहे लोगों का अभिवादन करते हुए देखा जा सकता है।

वीडियो में दिखाया गया है कि एक आदमी मैक्रों को थप्पड़ मार रहा है और उनके अंगरक्षक उसे पीछे धकेल रहे हैं और फ्रांसीसी नेता तुरंत वहां से निकल जाते हैं। फ्रांसीसी समाचार प्रसारक ‘बीएफएम टीवी’ ने कहा कि पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया है।

— VIDEO: French Emmanuel Macron got slapped in his face during a visit in southeast France.



pic.twitter.com/LrFeoYH8aL