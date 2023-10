इसराइल हमास युद्ध के बीच मिस्र का बड़ा फैसला, गाजा में लोगों को मिलेगी राहत

Israel Hamas war : इसराइल और हमास में जारी जंग के बीच मिस्र ने गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए रफाह क्रॉसिंग खोलने के लिए सहमति दे दी है। इससे भोजन, पानी और बिजली के संकट से जूझ रहे लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

मिस्र के राष्ट्रपति के प्रवक्ता अहमद फहमी ने कहा कि मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल-सीसी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन रफाह टर्मिनल के जरिए गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने पर सहमत हैं।

गाजा पट्टी में मानवीय मदद पहुंचाने की जुगत लगा रही अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां भी अपने ट्रकों को इस क्रॉसिंग के जरिए ही गाजा के अंदर ले जा सकती हैं।

इस बीच अमेरिकी राष्‍ट्रपति जो बाइडन ने एक ट्वीट में कहा कि मैं ये बात स्पष्ट कर दूं कि बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी हमास नहीं हैं। हमास फिलिस्तीनी लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है।

The vast majority of Palestinians are not Hamas.



Hamas does not represent the Palestinian people.