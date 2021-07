इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग में ड्रोन, भारत नाराज

इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी में स्थि‍त भारतीय उच्चायोग के अंदर ड्रोन की खबर से हड़कंप मच गया। भारत ने इस मामले में कड़ा विरोध दर्ज कराया है।

पहली बार पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग के अंदर ड्रोन दिखाई दिया है। उच्चायोग के अंदर ड्रोन की मौजूदगी तब हुई जब एक कार्यक्रम चल रहा था।

was spotted inside Indian High Commision in Islamabad, Pakistan. India strongly objected to this security breach.