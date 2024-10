बांग्लादेश में दुर्गा मूर्ति विसर्जन दौरान पुलिस से झड़प, 3 घायल

All 4 members of the same family died : एर्नाकुलम (Ernakulam) जिले में सोमवार को 2 बच्चों समेत एक परिवार के 4 सदस्य अपने घर पर मृत पाए गए। कोच्चि पुलिस ने यह जानकारी दी। यह घटना चोट्टानिकारा (Chottanikkara) इलाके में हुई। स्थानीय लोगों ने दंपति और उनके बच्चों के शव उनके घर पर पाए। पति-पत्नी दोनों शिक्षक थे।