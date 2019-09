Article 370 : लंदन में पाक प्रदर्शनकारियों की कायराना हरकत, भारतीय उच्चायोग पर फेंके पत्थर और अंडे

खबरों के मुताबिक ब्रिटेन के कोने-कोने में बसे करीब 10000 पाकिस्तानी मूल को लोग बसों में सवार होकर लंदन पहुंचे। इसके बाद लंदन की सड़कों पर इन सबने हंगामा किया।

खबरों के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने भारतीय उच्चायोग की बिल्डिंग पर अंडे, टमाटर, जूते, पत्थर, स्मोक बम और बोतल फेंके। बिल्डिंग की कई खिड़कियों के शीशे टूट गए।

Another violent protest outside the in today, 3 September 2019. Damage caused to the premises. @foreignoffice @UKinIndia @MEAIndia @DominicRaab @DrSJaishankar @PMOIndia @tariqahmadbt pic.twitter.com/2sv0Qt1xy8