- मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि रूसी राष्ट्रपति के साथ उनका एक खास तालमेल है। साथ ही वे प्रौद्योगिकी हस्तांतरण चाहते हैं ताकि दोनों देश अन्य देशों को सस्ती दरों पर निर्यात करने के लिए सैन्य उपकरण बना सकें।





- रूस (Russia) के सुदूर पूर्व शहर व्लादिवोस्तोक (Vladivostok) का दौरा करने वाले मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। पीएम मोदी रूसी बंदरगाह शहर के लिए अपनी रवानागी से पहले बुधवार को राष्ट्रपति पुतिन के साथ व्यापक वार्ता करने वाले हैं।

An important visit to further cement cooperation with a valued friend.



PM @narendramodi landed in Vladivostok a short while ago. A series of programmes await today as well as tomorrow. pic.twitter.com/za4HdIWreG