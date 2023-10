गाजा के अस्पताल में ब्लास्ट से दहली दुनिया, अमेरिका को लगा झटका

Israel Hamas war : गाजा के अस्पताल में हुए भीषण धमाके से पूरी दुनिया दहल गई। हादसे में 500 लोगों के मारे जाने की आशंका है। घटना को लेकर हमास और इजराइल ने एक-दूसरे को जिम्मेदार ठहराया है। बहरहाल अस्पताल पर हुए हमले से अरब देश फिलिस्तीन के समर्थन में एकजुट नजर आ रहे हैं। इस धमाके से अमेरिका के कूटनीतिक प्रयासों को बड़ा झटका लगा है।

रद्द हुआ बाइडन और अरब नेताओं का शिखर सम्मेलन : जॉर्डन के अम्मान में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन और अरब नेताओं के बीच होने वाला शिखर सम्मेलन रद्द हो गया है। इससे इसराइल के खुद के बचाव के अधिकार के लिए समर्थन जुटाने में लगे अमेरिका के राजनयिक प्रयासों पर असर पड़ा है।

जॉर्डन के विदेश मंत्री अयमान सफादी ने घोषणा की है कि अम्मान में जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सिसी और फिलिस्तीनी प्राधिकरण के अध्यक्ष महमूद अब्बास के बाइडन के साथ बुधवार को होने वाले शिखर सम्मेलन को रद्द कर दिया गया है।

अमेरिका पता लगाएगा वास्तव में क्या हुआ : बाइडन ने अस्पताल पर हमले को दुखद बताया। उन्होंने हमले के तुरंत बाद जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला 2 और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की। उन्होंने ट्वीट कर अपनी राष्‍ट्रीय सुरक्षा टीम को यह पता लगाने को कहा कि वास्तव में हुआ क्या?

I am outraged and deeply saddened by the explosion at the Al Ahli Arab hospital in Gaza, and the terrible loss of life that resulted. Immediately upon hearing this news, I spoke with King Abdullah II of Jordan, and Prime Minister Netanyahu of Israel and have directed my national…