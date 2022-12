पीएम मोदी पर बिलावल भुट्टो के जहरीले बोल, क्या होगा भारत का जवाब?

पीएम मोदी पर बोलते हुए पाकिस्तानी मंत्री अपनी सारी मर्यादा भूल गए। शिष्‍टाचार की सारी हदें पार करते हुए बिलावल ने अचानक भारतीय प्रधानमंत्री पर निजी हमले करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले अमेरिका ने उनकी एंट्री पर बैन लगा दिया था। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत के नहीं, RSS के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री हैं।

बिलावल इतने पर ही नहीं रूके। उन्होंने कहा कि भारत सरकार गांधी की विचारधारा में विश्वास करने के बजाय उनके कातिल के सिद्धांतो में विश्वास करती है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार हिटलर से प्रभावित है। बिलावल ने कहा कि पाकिस्तान में आतंकवाद को पड़ोसी देश से सपोर्ट मिल रहा है और बाहरी तत्व बलूचिस्तान में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रही है।

Pakistan's foreign minister's unexpected reaction to the Indian External Affairs minister's remarks

"I want to tell that Osama bin Laden has been killed while the butcher of Gujarat is still alive & he is the PM of India"Says Foreign Minister of @BBhuttoZardari