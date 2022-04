पाकिस्तान में सियासी घमासान, इमरान पर वोटिंग से पहले नवाज शरीफ पर हमला

नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। नवाज पर अज्ञात शख्स ने मोबाइल फोन से हमला किया। यह मोबाइल नवाज के गार्ड के सिर पर लगा। यह हमला पाकिस्तान की इमरान खान की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से ठीक एक दिन पहले शनिवार को हुआ।

शरीफ पर हमले की खबर को लेकर उनकी बेटी मरियम नवाज शरीफ ने इमरान खान की गिरफ्तारी की मांग की है। मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि इमरान खान को 'उकसाने और देशद्रोह' के आरोप में गिरफ्तार किया जाना चाहिए।

मरियम ने ट्वीट कर कहा कि पीटीआई के जो लोग हिंसा का सहारा लेते हैं या कानून-व्यवस्था को खराब करने वाली स्थिति पैदा करते हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इमरान खान पर उकसाने, भड़काने और देशद्रोह करने के आरोप में मामला दर्ज किया जाना चाहिए।

Those of PTI who resort to violence or create a law and order situation should be arrested and thrown behind bars, IK included. IK should be booked for provocation, incitement & sedition. Will be Insha’Allah. None of them should be spared.