AI Girl friend लेक्सी 30 भाषाओं में बात कर दूर कर रही पुरुषों का अकेलापन, लोग पूछ रहे मुझसे शादी करोगी?

Narendra Modi laid the foundation stone of projects in Solapur : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) ने शुक्रवार को कहा कि उनके नेतृत्व में केंद्र सरकार (Central Government) पहले ही दिन से प्रयास कर रही है कि श्रीराम (Shri Ram) के आदर्शों पर चलते हुए देश में सुशासन और ईमानदारी का राज हो। उन्होंने लोगों से 22 जनवरी को 'राम ज्योति' जलाने का आग्रह करते हुए कहा कि यह उनके जीवन से गरीबी हटाने की प्रेरणा होगी।