द. कोरिया ने किया दावा, रूस के लिए लड़ते 4700 उत्तर कोरियाई सैनिक मारे गए या घायल हुए

Friedrich Merz will be the new Chancellor of Germany: जर्मनी के मध्य-वामपंथी दल सोशल डेमोक्रेट्स (Social Democrats ) ने गठबंधन समझौते को मंजूरी देने के पक्ष में मतदान किया है। मतदान के नतीजे बुधवार को घोषित किए गए। इस मतदान से फ्रेडरिक मेर्ज (Friedrich Merz) को जर्मनी का नया चांसलर (new Chancellor) चुनने का रास्ता साफ हो गया है। मेर्ज के यूनियन ब्लॉक ने पहले ही इस समझौते को मंजूरी दे दी थी।