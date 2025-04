IDF ने 15 फिलिस्तीनी चिकित्साकर्मियों की हत्या की, सामूहिक कब्र में दफनाया

Who will become the President of BJP: भाजपा अध्यक्ष का चुनाव लंबे समय से टलता आ रहा है। वर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्‍डा का कार्यकाल यूं तो जनवरी 2023 में ही खत्म हो गया था, लेकिन लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उनका कार्यकाल जून 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। नड्‍डा मोदी मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं।