इंदौर में साफ किए गए नाले में किया गया योग, 2 शहरों के महापौर हुए शामिल

Yoga in the drain cleaned in Indore: देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में जलस्रोतों को प्रदूषण से मुक्त किए जाने का संदेश देने के लिए सोमवार को अनूठे कार्यक्रम के तहत एक सूखे नाले में योग (Yoga) किया गया। इस कार्यक्रम में 2 शहरों के महापौरों (Mayors) के साथ ही स्थानीय लोग भी शामिल हुए।

अधिकारियों ने बताया कि इंदौर नगर निगम ने शहर के पंचकुइयां क्षेत्र में एक नाले को साफ किया है और आस-पास सुसज्जित घाट बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि फिलहाल यह नाला सूखा है जिसके तल पर दरी बिछाकर योगाभ्यास किया गया।

योग कार्यक्रम के दौरान इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि बारिश में जब शहर का सिरपुर तालाब पूरा भर जाता है तो उसका अतिरिक्त पानी इस नाले से बहकर कान्ह नदी में मिलता है। गुजरे सालों में यह नाला बुरी तरह प्रदूषित हो गया था जिसे हमने साफ किया है ताकि बारिश के मौसम में इसमें स्वच्छ पानी बहे।

इंदौर, राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार 7 बार अव्वल रहा : इंदौर, राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार 7 बार अव्वल रहा है। मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी कहलाने वाला यह शहर वर्ष 2024 के जारी स्वच्छता सर्वेक्षण में 'सुपर स्वच्छ लीग' की दौड़ में है। इस लीग को स्वच्छता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शहरों के बीच अलग से मुकाबले के लिए पहली बार पेश किया गया है। 'सुपर स्वच्छ लीग' में इंदौर को नवी मुंबई और सूरत के साथ 10 लाख से ज्यादा की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में रखा गया है।(भाषा)(फ़ाइल चित्र)

