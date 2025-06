Fraud in the name of investment schemes: महाराष्ट्र में ठाणे पुलिस ने 78 निवेशकों से करीब 3.7 करोड़ रुपए की ठगी करने के आरोप में एक निवेश कंपनी से जुड़े 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। उक्त निवेश कंपनी ने कुछ साल पहले डोंबिवली क्षेत्र में अपना कार्यालय शुरू किया था और आकर्षक ब्याज दरों का वादा करते हुए विभिन्न निवेश योजनाओं का प्रचार-प्रसार किया।