Israel's new plan to occupy all parts of Gaza: इजराइल (Israel) ने सोमवार को गाजा पट्टी के पूरे हिस्से पर कब्जा करने और अनिश्चित समय तक वहां बने रहने की योजना को मंजूरी दे दी। इजराइल के 2 अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अगर इस योजना को अंजाम दिया गया तो फिलिस्तीनी (Palestinian ) क्षेत्र में इजराइल के अभियान का विस्तार होगा और इस पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापक विरोध सामने आ सकता है।