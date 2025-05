इंदौर के कवि प्रदीप कांत, सूर्यप्रकाश चतुर्वेदी सम्मान से अलंकृत

why did Paresh Rawal drink his urine: हाल ही में, अभिनेता परेश रावल ने मूत्र चिकित्सा के बारे में एक दावा किया, जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी। उनके दावे के अनुसार, मूत्र में कई औषधीय गुण होते हैं और यह विभिन्न बीमारियों का इलाज कर सकता है। लेकिन क्या उनके दावे में कोई सच्चाई है? आइए जानते हैं कि मूत्र रोग विशेषज्ञ इस बारे में क्या कहते हैं।