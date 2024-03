Indore : पूर्व पार्षद अनवर कादरी पर पत्रकार से मारपीट व महिलाओं से अभद्रता का मामला

Students injured in clash between ABVP and Left supported groups in JNU : जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली में भाषा संस्थान में चुनाव समिति के सदस्यों के चयन को लेकर 2 समूहों के बीच गुरुवार रात झड़प में कुछ छात्र घायल हो गए। विश्वविद्यालय के एक अधिकारी ने बताया कि कुछ छात्रों को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस झड़प में छात्रों को छड़ी से पीटा व साइकल फेंकी गई।