ट्रेनों में टुकड़ों में मिले महिला के शव की हुई शिनाख्त, हत्या का रहस्य कायम

The main accused of the Reasi murder case is in police custody : एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में पुलिस ने एक ओवर ग्राउंड वर्कर को गिरफ्तार किया है, जिसे रियासी यात्री बस हमले के दौरान आतंकवादियों को सुविधा प्रदान करने और रसद सहायता देने के लिए मुख्य संदिग्ध माना जा रहा है। वह आतंकियों के लिए गाइड का काम करता था और उन्हें 6000 रुपए में पनाह देता था। हमला करने वाले 3 पाकिस्तानी आतंकी थे।