15 अगस्त को ये देश भी मनाते हैं आजादी का जश्न

1857 से लेकर 1947 तक चले लंबे संघर्ष के बाद भारत को को विभाजित आजादी मिली। मध्यरात्रि में भारत को आजाद कर दिया था। भारत की ही तरह और भी कई देशों को 15 अगस्त के दिन आजादी मिली थी। आओ जानते हैं उन देशों के नाम।





1. उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया ( and South Korea) : कहते हैं कि 1910 में, कोरिया साम्राज्य पर जापान के द्वारा कब्जा कर लिया गया था। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के आत्मसपर्पण के बाद कोरिया को संयुक्त राज्य और सोवियत संघ द्वारा दो क्षेत्रों में विभाजित किया कर दिया गया और 15 अगस्त 1947 को दोनों को आजाद देश घोषत कर दिया। इस दिन को दोनों देश ‘Victory Over Japan' के रूप में मनाया जाता है।

2. (Leichtenstein) : दुनिया के इस छोटे से देश को 1866 में जर्मन शासन से स्वतंत्रता मिली। यह देश 1940 से 15 अगस्त को अपने राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता आ रहा है। 5 अगस्त 1940 को लिकटेंस्टीन की रियासत की सरकार ने आधिकारिक तौर पर 15 अगस्त को देश का राष्ट्रीय छुट्टी का दिन घोषित किया था।

3. रिपब्लिक ऑफ कांगो (The Democratic Republic of the Congo) : कांगो गणराज्य मध्य अफ्रीका का एक देश है। इस पर फ्रांस का शासन था, जिसने लगभग 80 वर्ष तक राज यिका। इस देश को 15 अगस्‍त 1960 को फ्रांसीसी शासन से मुक्ति मिली और जिसके बाद से हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाता है।





4. (Bahrain) : बहरीन अरब खाड़ी का एक देश है। स्थानीय भाषा में इसे बहरैन कहते हैं। इसकी राजधानी है मनामा। इस बर ब्रिटिशों का शासन था। इसे 15 अगस्त, 1971 में आजादी मिली। तभी से यह 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाता आ रहा है।