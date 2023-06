'ICC Trophy जीतना मुश्किल, MS धोनी ने बनाया था आसान', रवि शास्त्री समते फैंस ने याद किया थाला को

पिछले दस साल से ICC Trophy आईसीसी ट्रॉफी को तरस रही भारतीय क्रिकेट टीम रविवार को जब Australia आस्ट्रेलिया के हाथों विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल WTC Final हारी तो क्रिकेटप्रेमियों के सब्र का बांध मानों टूट गया और उन्हें चार आईसीसी खिताब जीतने वाले ‘कैप्टन कूल’ Mahendra Singh Dhoni महेंद्र सिंह धोनी की याद आई।भारत ने आखिरी आईसीसी खिताब 2013 में जीता था जब महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में चैम्पियंस ट्रॉफी फाइनल में इंग्लैंड को मात दी थी।भारत की हार के साथ ही पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री का वह बयान भी वायरल हो गया जो उन्होंने कमेंट्री करते समय कहा था। इस पूर्व हरफनमौला ने कहा था कि आईसीसी ट्रॉफी जीतना आसान नहीं है लेकिन महेन्द्र सिंह धोनी से इसे काफी आसान बना दिया था।धोनी की अगुवाई में भारतीय टीम ने 2007 में टी20 विश्व कप के बाद 2011 में एकदिवसीय विश्व कप और 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता था। धोनी को इसके साथ ही टेस्ट की साल की सर्वश्रेष्ठ टीम को दिये जाने वाले तत्कालीन गदा (आईसीसी मेस) को भी उठाने का मौका मिला था।कई प्रशंसकों ने ट्विटर पर तीनों वैश्विक ट्रॉफी और गदे के साथ धोनी की तस्वीर साझा कर अपनी भावनाओं को व्यक्त किया।भारत के पूर्व कप्तान और दिग्गज सलामी बल्लेबाज सुनील गावस्कार ने कहा, ‘‘ हम अब वेस्टइंडीज से खेलने जायेंगे। हम वहां 2-0 से जीते या 3-0 से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वे एक कमजोर टीम है।’’भारतीय टीम 2014 में टी20 विश्व कप , 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी और 2021 तथा 2023 में डब्ल्यूटीसी फाइनल में पहुंची लेकिन उसके हाथ सफलता नहीं लगी।