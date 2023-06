WTC Final जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने कब्जाई ICC Mace, 209 रनों से रौंदा भारत का सपना

विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल WTC Final में Australia ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ एक सत्र में ही 6 विकेट चटकाकर पिछले सत्र के उपविजेता India भारत का सपना चकनाचूर करते हुए खिताबी मुकाबला 209 रनों से जीत लिया।टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम 469 रन बनाए जिसके जवाब में भारत की टीम 296 रन बना सकी। पहली पारी में 173 रनों की बढ़त लेकर उतरी ऑ्स्ट्रेलिया ने दूसरी पारी 260 रनों पर घोषित कर दी। 444 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम महज 234 रन ही बना सकी।चौथे दिन के अंतिम सत्र में 2 विकेट खोकर 120 रन बना चुकी टीम इंडिया ने उम्मीद जगाई लेकिन अंतिम दिन के पहले सत्र में सारे 7 विकेट गंवा दिए और सिर्फ 70 रन बना पाई। यह गत विजेता के तौर पर खासी शर्मनाक हार है और मैच देखने गए फैंस और टीवी पर इस मैच को देख रहे दर्शक खासे निराश हैं।ऑस्ट्रेलिया की इस जीत में योगदान देते हुए नेथन लायन ने दूसरी पारी में सर्वाधिक चार विकेट लिये, जबकि स्कॉट बोलैंड ने तीन विकेट चटकाये। मिचेल स्टार्क को दो जबकि कप्तान पैट कमिंस को एक सफलता हासिल हुई।इससे पहले, ट्रैविस हेड (163) और स्टीव स्मिथ (121) ने पहली पारी में शतक जड़कर ऑस्ट्रेलिया की जीत की नींव रखी थी।भारत को दिन की शुरुआत में 280 रन की दरकार थी, जबकि उसके हाथ में सात विकेट थे। लंदन के ओवल मैदान का मौसम खुला हुआ था, लेकिन विराट कोहली के आउट होने से भारत के विकेटों के पतन की शुरुआत हो गयी।दिन के शुरुआती पांच ओवर धैर्य से खेलने के बाद कोहली को स्कॉट बोलैंड ने छकाया। कोहली इस मौके पर आउट होने से बच गये, लेकिन दो गेंद बाद वह कवर्स में शॉट खेलने की कोशिश स्टीव स्मिथ को कैच थमा बैठे। कोहली ने 78 गेंद की पारी में सात चौके लगाकर 49 रन का योगदान दिया।बोलैंड ने इसी ओवर में रवींद्र जडेजा को शून्य रन पर आउट करके भारत की जीत की संभावनाएं लगभग समाप्त कर दीं। भारत के आखिरी अनुभवी बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे मैच में अपने दूसरे अर्द्धशतक की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन मिचेल स्टार्क ने उन्हें विकेटकीपर एलेक्स कैरी के हाथों कैचआउट करवाया। रहाणे ने 108 गेंद पर 48 रन की पारी खेली और उनके विकेट के साथ ही भारत की जीत की संभावनाएं समाप्त हो गयीं।अगले ओवर में शार्दुल ठाकुर भी शून्य के स्कोर पर नेथन लायन का शिकार हो गये। ऑस्ट्रेलिया ने विकेटकीपर श्रीकर भरत को बड़ा शॉट खेलने के लिये उक्साने के लिये सभी फील्डरों को 30 गज़ के दायरे में बुला लिया। ऑस्ट्रेलिया की यह योजना कामयाब हुई लायन ने अपनी ही गेंद पर भरत का कैच लपका, जबकि इससे पहले स्टार्क ने उमेश यादव को विकेटकीपर के हाथों कैचआउट करवाया।दसवें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे मोहम्मद शमी ने तीन चौके जड़कर दर्शकों का मनोरंजन किया, लेकिन मोहम्मद सिराज के विकेट के साथ लायन ने भारतीय पारी समाप्त की।