हार्ट अटैक से बचने के लिए आजमाएं 5 घरेलू नुस्खे

Symptoms and Causes of Heart Attack: हार्ट अटैक आने के कई कारण हो सकते हैं जिसमें से सबसे बड़ा कारण है धमनियों में रक्त प्रवाह का रुकना। धमनियों में रक्त प्रवाह तब रुकता है जबकि नसों में प्लाक जम जाता है और जब यह टूटता है तो खून का थक्का बन जाता है। यह थक्का धमनियों में रक्त के प्रवाह को रोक देता है जिससे हार्ट अटैक आता है। यह प्लाक जमता है बैड कोलेस्ट्रॉल के कारण।

लक्षण : सीने में दर्द, जकड़न, कंधों में दर्द, जल्दी थकना, नींद न आना, दिल की धड़कन तेज़ होना, साँस फूलना, साँस लेने में तकलीफ होना, ठंडे पसीने आना, उल्टी जैसा होना और गैस की शिकायत।

1. मक्का की रोटी खाएं : तेल वाला फूड या फ्रूट खाना बंद करके भोजन में फाइबर की मात्रा बढ़ा दें। जैसे मक्का की रोटी, स्प्रॉउड, ब्रोकली, हरी मटर, पालक, जामुन, सेब, नाशपाती, संतरा, फूलगोभी, गाजर, पपीता, एवोकाडो, चकोतरा, ओट्स, बीन्स, अलसी, जौ, दलिया, मोरधन, बाजरा, ब्राउन राइस, ज्वार, रागी आदि।

2. अखरोट : अखरोट को रातभर भिगोकर रखने के बाद ही खाना चाहिए। अखरोट खाने से आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर तेजी से कम होता है, और इसका असर 4 घंटों में ही देखा जा सकता है। लगभग एक मुट्ठी अखरोट खाने पर आप 4 घंटे के अंदर इसके फायदे देख सकते हैं। अखरोट शरीर में थर्मोजेनिक प्रभाव पैदा करता है, जिससे हृदय की धमनियों में जमा हुआ वसा घुलनशील अवस्था में आकर धीरे-धीरे समाप्त हो जाता है।

3. फास्टिंग : डॉक्टर की सलाह से इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू कर दें। तीन माह में कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में आ जाएगा। इसके लिए आपको सुबह का चाय और नाश्ता छोड़ना होगा। सुबह गरम पानी पीना है इसके बाद सीधे लंच करना है। लंच के बाद सीधे डिनर करना है इस बीच कुछ भी नहीं खाना है और न ही पीना है। यदि आप डिनर और लंच के बीच 17 से 18 घंटे का गैप रखते हैं तो खून में जमा गंदगी बाहर निकलने लगेगी।

4. लहसुन : लहसुन हमारे शरीर के बैड कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मददगार है, हालांकि कई लोग इसकी दुर्गंध के कारण लहसुन का सेवन करना पसंद नहीं करते हैं, पर आपको बता दें कि सुबह के समय 1-2 कच्ची लहसुन खाने से कोलेस्ट्रॉल संतुलित रहता है।

5. छाछ : हाई कोलेस्ट्रॉल में छाछ में 1 चम्मच इसबगोल भूसी मिलाकर रख दें। 1 घंटे बाद उसे पिएं। आप चाहें तो स्वाद के लिए इसमें काला नमक, नमक और जीरा पाउडर मिक्स करके मिलाकर इसका सेवन कर सकते हैं। छाछ का सेवन सिर्फ गर्मी में कर सकते हैं।

