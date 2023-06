चातुर्मास में 14 में कोई भी एक चीज खा ली तो हो सकता है गंभीर रोग

Chaturmas 2023: 29 जून 2023 गुरुवार से चातुर्मास प्रारंभ हो रहा है। वैसे तो चातुर्मास 4 माह की ही होता है परंतु अधिकमास पड़ जाने के कारण 5 माह का भी हो जाता है। इस बार 5 माह का चातुर्मास रहेगा। इस माह में क्या खाएं और क्या नहीं यह जानना जरूरी है। हमारी बताई गई 14 चीजें में से एक भी चीज को आप लगातर खाएंगे तो गंभीर रोग से ग्रस्त हो सकते हैं।

चातुर्मास में क्या नहीं खाना चाहिए | What should not be eaten in Chaturmas:

1. तेल से बनी चीजें।

2. बेसन से बनी चीजें।

3. मैदे से बनी चीजें।

4. नमकीन चीजें।

5. दूध या दूध से बनी चीजें।

6. बैंगन, मूली और कटहल।

7. हरी पत्तेदार सब्जियां।

8. शक्कर।

9. मसालेदार भोजन।

10. मिठाई, गुड़, शहद।

11. पान और सुपारी।

12. अंडे, मछली, मटन, मांस।

13. मशरूम

14. उड़द की दाल

नोट : श्रावण में पत्तेदार सब्जियां यथा पालक, साग इत्यादि, भाद्रपद में दही, आश्विन में दूध, कार्तिक में प्याज, लहसुन और उड़द की दाल, आदि का त्याग कर दिया जाता है।