इस श्रीहरि विष्णु जी 4 माह नहीं बल्कि 5 माह करेंगे शयन

How many shravan somvar in 2023 : हिन्दू पंचांग अनुसार आषाढ़ माह के बाद श्रावण का मास प्रारंभ होता है। इस बार अधिक मास होने के कारण सावन का माह करीब 2 माह तक चलेगा। सावन का माह 4 जुलाई से प्रारंभ होकर 31 अगस्त तक चलेगा। यानी पूरे 59 दिन का एक माह होगा। 18 जुलाई से अधिकमास प्रारंभ होगा जो 16 अगस्त को समाप्त होगा। ऐसे में जानते हैं कि कितने सोमवार रहेंगे।