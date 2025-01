युवाओं में ड्रग्स की लत पर केन्द्रित उपन्यास जायरा की लेखिका प्रोफेसर विनिता भटनागर से बातचीत

Difference between Padma Vibhushan and Padma Bhushan and Padma Shri: हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत सरकार द्वारा देश के प्रतिष्ठित नागरिकों को पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं। ये पुरस्कार कला, साहित्य, विज्ञान, खेल, सार्वजनिक सेवा और समाज सेवा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिए जाते हैं। पद्म पुरस्कार तीन श्रेणियों में दिए जाते हैं - पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। आइए जानते हैं इन तीनों पुरस्कारों में क्या अंतर है।