चुटकुला तो इसको कहते हैं : old people are not stupid

एक लड़की अपने बूढी दादी के साथ ''बरामदे'' में बैठी थी

तभी वहां उसका ''बॉयफ्रेंड'' आ गया !

लड़की अपने बॉयफ्रेंड से :क्या आप ''रामपाल यादव'' की बुक dad is at home लाये हो?

बॉयफ्रेंड :नहीं मैं तो ''कीमती आनंद'' की where should i wait for u किताब लेने आया हूँ!

लड़की :नहीं मेरे पास तो ''प्रेम बाजपेयी'' की under the mango tree है!

बॉयफ्रेंड :ठीक है तुम आते समय ''आनंद बक्शी'' की call u in five mnt लेती आना !

लड़की :ok मैं ''जॉन इब्राहिम'' की I wont let u down जरूर लेती आउंगी!

लड़का लड़की की दादी के ''चरण स्पर्श'' करके चला जाता है !

दादी बोली : बेटी ये लड़का इतनी ''ढेर सारी'' किताबे पढ़ कैसे लेता है ?

लड़की दादीजी ये हमारी क्लास का सबसे समझदार और intelligent लड़का है !

दादी :तो बेटी इसको कहना एक बार एक मशहूर लेखक की old people are not stupid भी पढ़ ले !