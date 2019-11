अंग्रजी के 26

alphabet के भीतर W सबसे बड़ा होता है और हमेशा टेंशन देता है जैसे-

What? Where? Who?Why? When? Work? Wine?





और सबसे ज्यादा Womens?







और उससे भी ज्यादा भयंकर Wife





और आज के दौर की सबसे बड़ी बीमारी Whatsapp