Husband wife Joke : चुटकुला सुन लोटपोट हो जाएंगे आप

पति (फोन पर)- तुम बहुत प्यारी हो।



पत्नी- Thanks।





पति- तुम बिलकुल राजकुमारी जैसी हो।

पत्नी- Thank You So Much Dear। और बताओ क्या कर रहे हो?





पति- Office me Free था, तो सोचा तुमसे थोड़ा मजाक ही कर लूं।