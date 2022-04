पिछले 26 सालों से, मेरी पत्नी टूथपेस्ट का ढक्कन नहीं लगाने की शिकायत कर रही है।

इस सालगिरह पर, मैंने इस बुरी आदत को बदलने और अपनी पत्नी को खुश करने का फैसला किया।

मुझे लगा पत्नी खुश होगी... लेकिन नहीं....

एक हफ्ते के लिए, मैंने मेहनत की, करनी पड़ी, रोज टूथपेस्ट का ढक्कन लगाता रहा





उल्टे कल डिनर के समय वह मुड़ी और कहा - "तुमने ब्रश करना क्यों बंद कर दिया?"





Marriage is a difficult relationship, I tell you