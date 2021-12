अगर पत्नी को हिंदी में कहो कि

तुम हत्यारिन लग रही हो .



तो दो दिनों तक खाना नहीं मिलेगा....





लेकिन अगर आपने उर्दू में कहो कि

कातिल लग रही हो

तो शाम की चाय भी पकोड़ों के साथ मिलेगी....











और अगर आपने इंग्लिश में बोल दिया Baby you are looking killer तब तो डिनर आपकी ही पसंद का बनेगा...