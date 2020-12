चुटकुले के बाद का मजेदार चुटकुला : पड़ोसन ने तुम्हारे लिए hello कहा है

Wife ने Husband को msg किया:- ऑफिस से लौटते समय सब्ज़ी लेते आना। और हां, पड़ोसन ने तुम्हारे लिये hello कहा है।

Husband : कौन सी पड़ोसन ?





Wife: कोई नहीं। मैंने केवल इसलिए msg के अंत मे पड़ोसन का नाम लिखा ताकि मैं sure हो सकूं कि तुमने मेरा पूरा msg पढ़ा





अब कहानी में मोड़ है...





Husband :- लेकिन मैं तो पड़ोसन के साथ ही हूं। तुम किस पड़ोसन के बारे में बता रहीं थीं ?





Wife :- कहां हो तुम ....? Husband : सब्ज़ी मंडी के पास







Wife :- वहीं रुको, मैं अभी आती हूं। .....





10 मिनट में सब्ज़ी बाजार पहुंच कर Wife ने Husband को msg किया "कहां हो तुम "?





Husband :-"मैं आफिस में हूं। अब तुम्हें जो सब्ज़ी ख़रीदनी है, खरीद लो......





कहानी में एक और मोड़ A big twist is here now





Wife : पर मैं तो गुस्से में रिक्शा पकड़कर आ गई और मेरा पर्स भी घर रह गया। सब्जी तो दूर रिक्शा वाले का किराया भी कहा से चुकाऊं? प्लीज़ जरा जल्दी आओ।





Husband

: बेवकूफ पर्स तो लेकर आना चाहिए था ना। ठीक है मैं आ रहा हूं।







(सब्जी मण्डी पहुंचकर) कहां हो?

चुटकुले के बाद का चुटकुला अब है ....







Wife- घर पर ही हूं, अब सब्जी लेकर सीधे घर आ जाओ।







Moral of the story-





नारी से तो नारायण नहीं जीत पाए, नर क्या चीज़ है ?







हंसते रहो, हंसाते रहो