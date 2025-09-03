बुधवार, 3 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. लाइफ स्‍टाइल
  2. साहित्य
  3. पुस्तक-समीक्षा
  4. Naach book review written by Navneet Nirav
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : बुधवार, 3 सितम्बर 2025 (19:52 IST)

मन की जमीन पर शरीर की थिरकन : नाच

Naach book
अनिल सिंह
एक मन है, फिर उस पर एक शरीर है, फिर शरीर की एक सामाजिक पहचान है और इस पहचान को लेकर एक सामाजिक व्यवस्था है जो इसकी पहरेदारी करती है। मन के साथ समस्या यह है कि वह दिखता नहीं और इसलिए दूसरों को जल्दी समझ में आता नहीं। आप ही को अपना मन समझना है और अपने मन को समझाना भी है। शरीर मजबूर है अपनी सामाजिक पहचान को ढोने के लिए। व्यवस्था की पहरेदारी उसे मन माफिक रहने की इजाजत नहीं देती।

इतने सारे द्वन्द्व, भीतर भी और बाहर भी। पर जीना तो फिर भी है तो अब ऐसे में रास्ता क्या बचता है? कोई मन मारकर जी रहा है तो कोई मन की सुनकर पहरेदारी तोड़कर भाग रहा है। दोनों ही राह आसान नहीं। पहरेदार कड़क है। पहरेदारी में जीना दुश्वार है।

नाच कहानी का पात्र सरोज एक प्रतीक है मन और शरीर की एक अनूठी लय का। जिसे समझना आज भी उतना ही मुश्किल है जितना 500 ईसा पूर्व रहा होगा। लेखक ने अपनी बात को कहने के लिए इतिहास के गलियारे से जो दृष्टांत उठाया है वह मन और शरीर की लय के लिए भले ही उतना प्रासंगिक न हो लेकिन व्यवस्था और उसकी पहरेदारी को लेकर बिल्कुल मुफीद है।

यौनिकता और पहचान को लेकर हाल के बरसों में थोड़ी चेतना और संवेदनशीलता बढ़ी सी है पर स्वीकारने के मामले में अभी भी राह में बड़ा भारी पहाड़ है। छुटपुट प्रदर्शन और ऐक्टिविज़म और साहित्य में इसका थोड़ी इशारा मिलता है। “काली तो सिर्फ नाचना चाहता है”, “गुठली तो परी है” से लेकर “चिड़ियाउड़” तक इशारों इशारों में कुछ धुंधली सी बात हो रही है। पर नाच उपन्यास मसले पर थोड़ा खुलकर बात करता है। एक पूरी कहानी बुनता है। उसकी कई सारी परतों पर हमें ले जाता है।

इस उपन्यास के सारे पात्र चिर परिचित हैं, पर उनमें से कुछ की धुंधली सी ही पहचान बन पाती है। मास्टर साब राम मूरत सिंह दरअसल सरोज से पहले के पात्र हैं, जिनकी आधी अधूरी कहानी सरोज के पहले की कहानी है। लेखक ने मुख्य पात्र सरोज पर ही अपना पूरा फोकस बनाए रखा है, लेकिन राम मूरत सिंह के बारे में गाहे ब गाहे सूत्र देते जाते हैं और पाठक उन्हें कुछ कुछ समझता चलता है। यह वैसा ही समझना है जैसे “नचनिया मास्टर” शीर्षक हमें समझाता है, पर ‘कम लिखा ज्यादा समझना’ का आग्रह रखता है।

सरोज के बारे में बताते हुए लेखक छत पर भोर के एक सपने का जिक्र करते हैं जिसमें रंगमच पर लड़की का चेहरा देखने की लालसा में सिर्फ उसकी चूनर ही सरोज के हाथ लगती है और लड़की तितली बनकर उड़ जाती है। इस हिस्से को कई बार पढ़ो तो लगने लगता है कि अगर चेहरा दिख जाता तो वह बिल्कुल सरोज की तरह का होता। उस चूनर, तितली और सरोज की त्रिवेणी ही इस पूरे उपन्यास का केंद्र बिन्दु है।

एक कस्‍बाई समाज में मन माफिक जीने की लालसा, मन की थिरकन में नाचने की लालसा और इस नाच की अभिव्यक्ति के लिए चूनर ओढ़ने की लालसा, यही “नाच” का सार है। लेखक ने बिहार की पृष्ठभूमि में कितने ही जाने अनजाने किरदारों से पाठक की मुलाकात करा दी। एक ऐसा कालखंड जिसे खींच कर आज की चौखट तक लाने में कामयाब रहे हैं वे। भाषा में कहन की कसावट, उसकी देसी पहचान और उपन्यास का लहजा इस किताब को बार बार पढ़ने की वजह बन सकते हैं। मधुबनी मिथिला शैली में नरेश पासवान के बनाए हुए चित्र कहानी की अच्छी जमीन तैयार करते हैं। रंगमंच, साज सिंगार, नाच और मन सबकुछ उनके चित्रों में पूरेपन में है। एकलव्य ने पूरी साज सज्जा के साथ ही इसे छापा है। किताब के हर कोने में नाच है, रंगशाला है।

सरोज का ये कहना कि “लौटने का अब कोई अर्थ नहीं। जो घर था उसे तो मैं कब का छोड़ आया। कभी कभी सोचता हूँ जहां मैं रहता था, क्या वो मेरा घर था भी? ये रंगमंच, उसके ये संगी साथी, अब ये ही मेरा घर है” यहीं पर दरअसल नाच उपन्यास सचमुच पूरा होता है।
(समीक्षक अनिल सिंह टाटा ट्रस्ट के पराग इनिशिएटिव के 'लाइब्रेरी कोर्स और प्रोफेशनल डेवेलपमेन्ट' से जुड़े हुए हैं।)

किताब का शीर्षक : नाच
लेखक : नवनीत नीरव
चित्रकार : नरेश पासवान
प्रकाशक : एकलव्य, भोपाल
वर्ष : 2025
मूल्य : 75 रूपए

Edited By: Navin Rangiyal
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Teachers Day 2025: 5 सितंबर शिक्षक दिवस एंकरिंग/मंच संचालन स्क्रिप्ट हिंदी में

Teachers Day 2025: 5 सितंबर शिक्षक दिवस एंकरिंग/मंच संचालन स्क्रिप्ट हिंदी मेंTeachers Day Anchoring Script in Hindi: शिक्षक दिवस सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि यह दिन हमारे जीवन के उन महान व्यक्तित्वों को सम्मान देने का अवसर है, जिन्होंने हमें न सिर्फ किताबों का ज्ञान दिया बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाई। मंच संचालन या एंकरिंग का सबसे बड़ा उद्देश्य यही होता है कि पूरा कार्यक्रम अनुशासित, आकर्षक और भावनात्मक जुड़ाव के साथ आगे बढ़े।

घर में सुख-समृद्धि के लिए 10 ज्योतिष टिप्स और उपाय

घर में सुख-समृद्धि के लिए 10 ज्योतिष टिप्स और उपायHow to attract wealth: यहां प्रस्तुत लेख घर में सुख-समृद्धि लाने के लिए ज्योतिष के सरल और प्रभावी उपायों पर केंद्रित है। इन उपायों को अपनाकर आप अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा, शांति और धन का आगमन सुनिश्चित कर सकते हैं। यहां पढ़ें 10 टिप्स या उपाय, करें घर में सुख-समृद्धि की बरसात...

Essay on Teachers Day: ज्ञान के प्रकाश स्तंभ और राष्ट्र निर्माता सम्माननीय शिक्षकों की भूमिका पर आदर्श निबंध

Essay on Teachers Day: ज्ञान के प्रकाश स्तंभ और राष्ट्र निर्माता सम्माननीय शिक्षकों की भूमिका पर आदर्श निबंधteachers day par nibandh hindi mein: शिक्षक दिवस, हर साल 5 सितंबर को भारत में बड़े उत्साह और सम्मान के साथ मनाया जाता है। यह दिन भारत के महान दार्शनिक, शिक्षाविद और पूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। जब डॉ. राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति बने, तो उनके छात्रों ने उनके जन्मदिन को विशेष रूप से मनाने की अनुमति मांगी। इस पर डॉ. राधाकृष्णन ने सुझाव दिया कि उनके जन्मदिन को व्यक्तिगत रूप से मनाने के बजाय, इसे 'शिक्षक दिवस' के रूप रूप में मनाया जाए, ताकि समाज में शिक्षकों के अमूल्य योगदान को सराहा जा सके। तब से, यह दिन हमें उन गुरुओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर देता है, जो हमारे जीवन को आकार देते हैं।

Women after 40: हड्डियों से लेकर हार्मोन तक, 40 की उम्र के बाद महिलाओं को चाहिए ये 5 सप्लीमेंट्स

Women after 40: हड्डियों से लेकर हार्मोन तक, 40 की उम्र के बाद महिलाओं को चाहिए ये 5 सप्लीमेंट्सbest foods for women health: जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे-वैसे शरीर की जरूरतें भी बदलने लगती हैं। खासकर महिलाओं के लिए 40 का पड़ाव कई मायनों में अहम होता है। इस उम्र के बाद हॉर्मोनल बदलाव, हड्डियों की मजबूती में कमी, मेटाबॉलिज्म का धीमा होना और थकान जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं।

चतुर्थी 2025 प्रसाद रेसिपी: श्रीगणेश का प्रिय भोग उकडीचे मोदक कैसे बनाएं, अभी नोट करें आसान तरीका

चतुर्थी 2025 प्रसाद रेसिपी: श्रीगणेश का प्रिय भोग उकडीचे मोदक कैसे बनाएं, अभी नोट करें आसान तरीकाGanesh Chaturthi Steamed Modak Bhog: गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश को उनके प्रिय उकडीचे मोदक का भोग लगाएं। जानें भाप वाले मोदक बनाने की सरल और पारंपरिक विधि। यह लेख आपको मोदक से जुड़ी सभी जानकारी देगा, जिससे आप आसानी से घर पर यह स्वादिष्ट मिठाई बना सकें।

और भी वीडियो देखें

Monsoon health tips: सावधान! बारिश में बीमारियों के खतरे से कैसे बचाएं खुद को, ये लक्षण दिखें तो ना करें नजरअंदाज

Monsoon health tips: सावधान! बारिश में बीमारियों के खतरे से कैसे बचाएं खुद को, ये लक्षण दिखें तो ना करें नजरअंदाजMonsoon health tips: तेज गर्मी के बाद आता है बारिश का मौसम जिससे लू और तेज गर्मी से राहत मिलती है, लेकिन ये राहत वाली बारिश कई बीमारियों को न्योता भी है। अगर समय पर इनका सही इलाज न हो तो ये जानलेवा साबित हो सकती हैं। आइए इस आलेख में जानते हैं कि बारिश के मौसम में किन बीमारियों का खतरा रहता है। इनके लक्षण क्या हैं और बचाव कैसे किया जा सकता है।

वास्तु के अनुसार कैसे घर की नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदलें?

वास्तु के अनुसार कैसे घर की नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदलें?यदि आपको लगता है कि घर में नकारात्मकता है, गृह क्लेश होता है और बरकत भी नहीं रहती है तो नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदलने या सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए कुछ वास्तु टिप्स को आजमाया जा सकता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार सकारात्मक ऊर्जा वाला घर बनाने के लिए, साफ-सफाई, अव्यवस्था को दूर करना, प्राकृतिक रोशनी और पौधों तथा दर्पणों जैसी चीजों पर ध्यान देना होगा और इसी के साथ ही रंगों और अपने घर के प्रवेश द्वार की दिशा पर भी विचार करें।

घर में सुख-समृद्धि के लिए 10 ज्योतिष टिप्स और उपाय

घर में सुख-समृद्धि के लिए 10 ज्योतिष टिप्स और उपायHow to attract wealth: यहां प्रस्तुत लेख घर में सुख-समृद्धि लाने के लिए ज्योतिष के सरल और प्रभावी उपायों पर केंद्रित है। इन उपायों को अपनाकर आप अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा, शांति और धन का आगमन सुनिश्चित कर सकते हैं। यहां पढ़ें 10 टिप्स या उपाय, करें घर में सुख-समृद्धि की बरसात...

भारत, रूस और चीन देंगे महाशक्ति को टक्कर

भारत, रूस और चीन देंगे महाशक्ति को टक्करIndia Russia China alliance: इतना तो दुनिया जान ही चुकी है कि जो अमेरिका करीब 80 साल से दुनिया को ठेंगे पर रखे हुए था, उसका सिंहासन डोल रहा है। यह रातोरात नहीं ढहेगा, यह भी सही है। फिर भी बड़ी बात यह है कि उसे सबसे धारदार टक्कर एशिया से मिल रही है, जहां तीन दशक पहले तक गरीबी, भुखमरी, बदहाली पसरी होती थी।

Poem on Hindi Diwas: हिंदी भाषा का गुणगान करती इस कविता को सुनाकर खूब मिलेगी तारीफ

Poem on Hindi Diwas: हिंदी भाषा का गुणगान करती इस कविता को सुनाकर खूब मिलेगी तारीफPoem on Hindi Diwas: आज विरासत ढूंढें वारिस धड़कन ढूंढें दिल को आज मौन शब्द भी मुखर होकर खोज रहे अपनी आवाज़ क्यों देखें किसी और को हम ख़ुद से ही शुरुआत करें आइये हम हिंदी में बात करें
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

गणेशोत्सव

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com