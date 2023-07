लाल टमाटर को छोड़िए, खाएं काला टमाटर

Black Tomato Tamatar kale tomato ka bhav : आजकल टमाटर के भाव आसमान में चढ़ गए है। आम लोगों के बस की बात नहीं रही टमाटर को खाना। ऐसे में अब काले टमाटर की चर्चा होने लगी है। वर्तमान में पिछले 2 साल से भारत में इसकी खेती हो रही है। पहले यह ब्रिटेन से आता था और यहां बिकता था लेकिन अब यह बाजार में उपलब्ध है।

काला टमाटर क्या और कैसा है । What and how is black tomato-

अंग्रेजी में इसे इंडि‍गो रोज टोमेटो कहा जाता है। इसके उगाने का श्रेय रे ब्राउन को जाता है। इस टमाटर को जेनेटिक म्यूटेशन के द्वारा बनाया गया है। हालांकि इसके गुण और रंग के कारण यह प्रसिद्ध हो चला है। जब आप इसे काटेगे तो इसका गूदा लाल टमाटर की तरह की लाल होता है।

काले टमाटर की कीमत क्या है | What is the cost of black tomatoes-

इस टमाटर की खेती अब भारत में भी होने लगी है।

इसके बीज ऑनलाइन खरीददारी करके मंगाए जा सकते हैं।

बीज के एक पैकेट की कीमत 450 रुपए है।

एक पैकेट में करीब 130 बीज होते हैं।

काले टमाटर की खेती भी लाल टमाटर की तरह ही होती है।

इस टमाटर को लाल टमाटर की तरह ही उगाया जाता है।

उगते वक्त यह सबसे पहले हरा होता है फिर लाल।

लाल होने के बाद यह नीला होते होते काला हो जाता है।

काला टमाटर खाने के फायदे | Benefits of eating black tomato-