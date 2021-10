संगिनी कैंसर सोसायटी वार्षिकोत्सव - ब्रेस्ट कैंसर विजेताएं शेयर करेंगी अपने अनुभव

इंदौर |

संगिनी कैंसर सोसायटी की संस्थापिका व सचिव स्वर्गीय अनुपमा नेगी की याद में संस्था के 13वां वार्षिक उत्सव संगिनी की उमंग 2021 में कार्यक्रम का आयोजन कोविड 19 के चलते इस बार october 10, 2021 रविवार शाम 4 से 5 बजे तक ज़ूम लिंक पर होगा।







संगिनी कैंसर सोसायटी की सचिव के अनुसार यह कार्यक्रम संगिनी की संस्थापक स्वर्गीय डॉ अनुपमा नेगी संगिनी को समर्पित है जिन्होंने 2007 में स्तन कैंसर के रोगियों को भावनात्मक और नैतिक समर्थन देने के लिए एक सहयोग समूह के रूप में इसे शुरू किया और बाद में एक पुनर्वास केंद्र के रूप में विकसित किया। 8 अक्टूबर 2011 को उनके असामयिक निधन के बाद संगिनी संस्था स्तन कैंसर विजेता स्वयंसेवी महिलाओं द्वारा पूर्णतया अवैतनिक चलाया जाता है। सन 2011 से सचिव के रूप में जनक पलटा मगिलिगन स्वयं सेवा दे रही है जो मशाल डॉ नेगी ने जलाई उसे स्तन कैंसर विजेता संगिनी संस्था सेवा में अग्रसर है। जनक पलटा मगिलिगन भी 2007 में स्तन कैंसर की चार सर्जरी के उस दौर से गुजरने में डॉ अनुपमा नेगी की अहम भूमिका थी और उन्ही दिनों से डॉ अनुपमा नेगी ने उन्हें संगिनी का सरंक्षक बनाया और जनक दीदी ने भी जिंदगी की कीमत समझी और संगिनी और तभी से वह पूरी तरह समर्पित है।





इस कार्यक्रम में संगिनी की गतिविधियों और का परिचय,वार्षिक रिपोर्ट स्तन कैंसर से जुड़े द्वारा जानकारी के अलावा स्तन कैंसर स्तन कैंसर विजेता अपने अनुभव,कविताएं गीत, प्रार्थना प्रस्तुत करेंगी! गुजरात से सूरत से सुश्री बीना पटेल और अधिवक्ता उच्च न्यायालय पंजाब और हरियाणा चंडीगढ़ से सुश्री वीना शर्मा (दोनों विजेता भी संगिनी की शाखा समन्वयक) अतिथि वक्ता होंगी। इस जूम मीटिंग की मेजबानी समीर शर्मा आई टी विशेषज्ञ और इंदौरवाले ग्रुप के संस्थापक कर रहे हैं भवदीय श्रीमती जनक पलटा मगिलिगन ,सचिव श्रीमती अनुराधा सक्सेना समन्वयक श्रीमती रुपिका सान्याल|







कार्यक्रम का विवरण इस प्रकार है





संगिनी कार्यक्रम: 10 अक्टूबर,2021

रविवार 4 -5 बजे जूम लिंक (तकनीकी मॉडरेटर, समीर शर्मा आईटी विशेषज्ञ और इंदौरवाले ग्रुप के संस्थापक)

संचालक डॉ सीमा विजयवर्गीय (संगिनी के संस्थापक सदस्य, स्त्री रोग विशेषज्ञ)

1 श्रीमती सीमा नातू गणेश : वंदना

2 श्रीमती सुदर्शन सान्याल – कोषाध्यक्ष : भजन और शुभारम्भ

3 डॉ (श्रीमती) जनक पलटा मगिलिगन -सचिव : संगिनी के 14 वर्ष ( 2007- स्थापना, विकास और सेवाएं

4 श्रीमती अनुराधा सक्सेना-समन्वयक द्वारा 2 वर्ष की रिपोर्ट

5 श्रीमती सरोज जोशी द्वारा- भजन

6 श्रीमती रूपिका सान्याल : लिम्फेडेमा केंद्र प्रभारी

7 श्रीमती छाया माटंगे: प्रार्थना।

8 श्रीमती बीना पटेल : गुजरात में संगिनी

9 श्रीमती कोमल रामचंदानी : कविता की।

10 श्रीमती वीणा शर्मा पंजाब/हरियाणा चंडीगढ़ में संगिनी के बारे में

11 श्रीमती संचिता अग्रवाल: कविता

11 श्रीमती अभिलाषा साठे : अनुभव

12 डॉ रूही मिश्रा पांडे : कविता ।

13 श्रीमती निशा अग्रवाल : अनुभव

14 श्रीमती सुदीप्ता श्रीवास्तव : कविता

15 श्रीमती विनीता माथुर: अनुभव

16 डॉ प्रेरणा नेगी संगिनी की सदस्य, स्त्री रोग विशेषज्ञ:आभार

17 डॉ नीरजा पौरानिक संगिनी की संस्थापक सदस्य, स्त्री रोग विशेषज्ञ : समापन प्रार्थना

भवदीय

सचिव 09893719609

डॉ. श्रीमती जनक पलटा मगिलिगन

समन्वयक : श्रीमती अनुराधा सक्सेना 098933.93899,श्रीमती रुपिका सान्याल 90393-57535

