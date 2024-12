सर्दियों में हीटर चलाते समय कभी ना करें ये गलतियां, हो सकता है सेहत के लिए खतरा

Mistakes to Avoid While Heating Your Home in Winters : इन दिनों पूरे भारत में सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में सर्दी से बचने के लिए घरों में हीटर का इस्तेमाल आम है। लेकिन हीटर का सही इस्तेमाल कैसे करें, इस बात की जानकारी बहुत कम लोगों को होती है। आइये इस आलेख में जानें हीटर का इस्तेमाल करते समय आमतौर पर की जाने वाली गलतियां और सुरक्षित उपयोग के तरीक़े।





बंद कमरे में बिना वेंटिलेशन हीटर चलाना:

ठंड के मौसम में कई लोग कमरे को पूरी तरह बंद कर हीटर चालू कर देते हैं। यह बेहद खतरनाक हो सकता है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी से दम घुटने का खतरा बढ़ जाता है।





हीटर के पास ज्वलनशील वस्तुओं का रखना:

हीटर के पास रजाई, पर्दे या लकड़ी की चीजें रखने से आग लगने की संभावना रहती है। यह आगजनी का प्रमुख कारण बन सकता है।





हीटर को पूरी रात चालू रखना:

कई लोग ठंड से बचने के लिए रातभर हीटर चालू रखते हैं। इससे न केवल इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट का खतरा बढ़ता है, बल्कि कमरे की हवा भी शुष्क हो जाती है, जिससे सांस लेने में दिक्कत हो सकती है।





हीटर का सही और सुरक्षित इस्तेमाल कैसे करें?



वेंटिलेशन का ध्यान रखें: हीटर का इस्तेमाल करते समय कमरे में हल्का वेंटिलेशन जरूर रखें ताकि ताजी हवा का संचार बना रहे।





कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर का उपयोग करें: यदि गैस हीटर का उपयोग कर रहे हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर लगाएं। यह जहरीली गैस से बचाने में मदद करता है।





अत्यधिक उपयोग से बचें: हीटर का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने से बचें और बीच-बीच में इसे बंद कर दें ताकि कमरे की हवा शुद्ध बनी रहे।







पानी का कटोरा रखें:

कमरे में एक कटोरी पानी रखने से हवा की नमी बनी रहती है और त्वचा में रूखापन नहीं आता।

सर्दियों में हीटर का सही इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। हीटर का उपयोग करते समय वेंटिलेशन का ध्यान रखना और सुरक्षा उपायों का पालन करना न भूलें। सही जानकारी और सावधानी बरतकर आप अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं।





अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।