Health Tips : ये फल फ्रिज में रखने से बन जाते हैं जहर

history of Israel and Palestine war in Hindi : इजरायल और फिलिस्‍तीन (Israel and Palestine) के बीच इस जंग का खूनी इतिहास नया नहीं, काफी पुराना है। 7 अक्‍टूबर 2023 की सुबह जब दुनिया का ज्‍यादातर हिस्‍सा नींद में सो रहा था, ठीक इसी वक्‍त फिलिस्‍तीन के आतंकी संगठन हमास (Hamas) ने अचानक इजरायल के अनगिनत ठिकानों पर अटैक कर दिया। इस अटैक में पांच हजार से लेकर सात हजार तक मिसाइलें दागी गईं।