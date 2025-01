क्या आपको भी बैठे-बैठे आती है नींद तो शरीर में हो सकती है इस विटामिन की कमी

Things to know if you are using period panties: पीरियड्स में ज्यादातर महिलाएं अब तक सैनिटरी पैड, टैम्पोन या मैंस्ट्रुअल कप का इस्तेमाल करती आई हैं, लेकिन आज के समय में में पीरियड्स के ब्लीडिंग को मैनेज करने के लिए पीरियड पैंटी (Periods Panty) बिल्कुल नया और आरामदायक विकल्प बनकर उभरी है।