जामुन खाने के हैं कई फायदे पर side effect भी जान लें

Jamun Benefits

मानसून आने का अंदाज़ा केरल के तट में हल-चल होने से पहले बाज़ार में जामुन आने से पता चलता है। अधिकतर लोगों को जामुन बहुत पसंद होता है। साथ ही इसके पोषक तत्व के कारण आप बेझिझक जामुन का सेवन कर सकते हैं। जामुन प्राचीन काल से ही आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट और औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। जामुन में पोटैशियम, आयरन, विटामिन C, प्रोटीन, कार्बोहायड्रेट, फाइबर जैसे कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं। साथ ही जामुन का सेवन कई बिमारियों से लड़ने के लिए भी किया जाता है। किसी भी चीज़ का अत्यधिक सेवन करना आपके स्वास्थ के लिए हानिकारक हो सकता है। चलिए जानते हैं जामुन के फायदे और नुकसान के बारे में....हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए जामुन एक बेहतरीन स्त्रोत है। जामुन में आयरन और विटामिन C मौजूद होता है। आयरन के कारण आपके शारीर में रेड ब्लड सेल्स बढ़ते हैं। आयरन को डाइजेस्ट करने के लिए आपको विटामिन C की ज़रूरत होती है। अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है तो आपको जामुन का सेवन करना चाहिए।जामुन में फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण यह आपके शरीर के कोलेस्ट्रॉल लेवल को नियमित रखता है। साथ ही पोटेशियम होने के कारण आपको हार्ट स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक जैसी समस्या से राहत मिलती है।जामुन के सेवन से आप अपनी इम्युनिटी बूस्ट कर सकते हैं। विटामिन C होने के कारण जामुन आपको सर्दी, जुकाम और इन्फेक्शन के खतरे को कम करता है। साथ ही पेट दर्द या पाचन की समस्या से भी आपको राहत मिलती है।वज़न कम करने के लिए जामुन एक बेहतरीन विकल्प है। जामुन में फाइबर और कम कैलोरी होने के कारण यह आपका वज़न नियमित रखता है। साथ ही यह आपके मेटाबोलिज्म को भी बढ़ाता है और बार-बार भूक लगने की समस्या को भी कम करता है।अगर आपको ग्लोइंग और बेदाग त्वचा चाहिए तो आपको जामुन का सेवन करना चाहिए। जामुन में कई स्किन फ्रेंडली पोषक तत्व होते हैं। साथ ही आप फाइन लाइन या रिंकल की समस्या को भी कम सकते हैं। जामुन के सेवन से ऑयली स्किन की समस्या भी कम होती है।जामुन डायबिटीज के लिए रामबाण उपाय मन जाता है। यह शरीर में ग्लूकोस के लेवल को कम करता है और इन्सुलिन को बढ़ावा देता है। डायबिटीज के मरीजों को जामुन खाने की सलाह दी जाती है पर इसका सेवन नियमित रूप से ही करना चाहिए।1. जामुन को कभी खाली पेट न खाएं। ऐसा करने से आपको पेट दर्द, एसिडिटी और गैस जैसी समस्या हो सकती है।2. जामुन के बाद तुरंत हल्दी का सेवन न करें। इन दोनों का सेवन करने से आपका पेट खराब हो सकता है।3. जामुन खाने के तुरंत बाद आपको पानी नहीं पीना चाहिए। तुरंत पानी पीने से आपको जामुन पचेगा नहीं।4. जामुन के साथ और उसके बाद दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। यह आपके पाचन के लिए हानिकारक है।5. जामुन के साथ अचार के सेवन नहीं करना चाहिए। दोनों की तासीर खट्टी और एसिडिक होती है।