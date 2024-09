क्या आपको भी पसंद है चाय के साथ नमकीन खाना? सेहत को हो सकते हैं ये 5 नुकसान

What Are The Rules For Eating Soup : सूप, हर मौसम में एक स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन है। ठंड में गरमा गरम सूप का मजा तो अलग ही होता है, लेकिन गर्मी में भी ठंडा सूप शरीर को ताज़ा रखने में मदद करता है। सूप में मौजूद सब्जियां, मांस, और दालें शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं।