ये है अमिताभ बच्चन की फिटनेस का सीक्रेट: 82 की उम्र में फिट रहने के लिए खाते हैं इस पौधे की पत्ती

How to use raw turmeric with jaggery: हमारे किचन में मजूद कच्ची हल्दी और गुड़ का सेवन भारतीय परंपरा में सदियों से सेहत सुधारने के लिए किया जाता है। हल्दी एक प्राकृतिक एंटीबायोटिक है, जबकि गुड़ में आवश्यक मिनरल्स और विटामिन होते हैं। इन दोनों का संयोजन कई बीमारियों से राहत दिला सकता है। आइये जानते हैं ये किन बीमारियों में आराम देते हैं और इनका सेवन कैसे करना चाहिए।