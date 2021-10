5 fruits for healthy liver - लिवर की सफाई करते हैं ये 5 फल, जरूर करें इनका सेवन

लिवर शरीर का बेहद महत्वपूर्ण अंग है। यह शरीर का मुख्‍य कार्य करता है। बता दें कि जहां आजकल बॉडी को डिटॉक्स करने की बात की जाती है लिवर वहीं कार्य करता है। यह शरीरसे विषाक्त तत्वों को बाहर निकालता है। आप जो भी खाते हैं उसे पचाने में मदद करता है। प्रमुख रूप से प्रोटीन का निर्माण करता है। जरूरी पोषक तत्‍वों को फैट में परिवर्तित करताहै। लंबे वक्त तक लिवर को हेल्दी रखने के लिए डाइट में सुधार करना जरूरी होता है। क्‍योंकि लिवर खराब होने के बाद अन्य बीमारियां भी हो सकती है। इसलिए लंबे वक्‍त तक लिवर को स्‍वस्‍थ रखना चाहते हैं तो अपनी डाइट में ये 5 फल जरूर शामिल करें।अंग्रेजी में एक कहावत है an apple a day keeps the doctor away यानी प्रतिदिन एक सेब डॉक्‍टर से दूर रखता है। यह आपके लिवरको डिटॉक्स करता है। सेब शरीर में आयरन की कमी को दूर करता है। इसमें मौजूद पेक्टिन तत्‍व कोलेस्ट्रॉल, डाइजेस्टिव सिस्‍टम को ठीक करता है।