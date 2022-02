फिलहाल दुनिया में दो ही तरह के क्षेत्र है जहां लोगों को यूजर्स कहा जाता है। पहला जो ड्रग्स का सेवन करते हैं और दूसरे सोशल मीडिया काप्रयोग करने वाले लोगों को यूजर्स कहा जाता है। आज दुनियाभर में सोशल मीडिया के माध्‍यम से लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। बल्कि इसे एकसोशल मीडिया युग के नाम से पहचान मिलने लगी है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सहित अन्‍य प्लेटफॉर्म अपनी बहुत अच्छी पहचान बना चुके हैं। लेकिन जिस तरह से इन प्‍लेटफॉर्म का आकार बढ़ता जा रहा है यह कई लोगों के लिए मुसीबत भी खड़ी कर रहे हैं।कई अहम मुद्दों पर इस तकनीक की वजह से दुनिया एक साथ खड़ी हो सकी लेकिन अराजक लोगों के माध्यम से सोशल मीडिया पर भड़काऊ कंटेंटसे देश की अखंडता पर चोट मारी जा रही है। देश में सोशल मीडिया के माध्‍यम से दंगे भड़काना आम बात हो रही है। असम हिंसा, दिल्‍ली हिंसा,बैंगलोर में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करने से 3 घंटे के अंदर हिंसा भड़क उठी थी।हाल ही में बिहार और महाराष्‍ट्र में हुए दंगों से समझा जा सकता है किस तरह सोशल मीडिया के माध्यम से आग लगाई जा रही है। बिहार मेंRRB-NTPC परीक्षा के रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर छात्रों में रोष देखा गया। सार्वजनिक संपत्ति को जलाकर विरोध प्रदर्शन दर्ज किया गया। मामला गर्मा गया और मशहूर खान सर पर प्राथमिकी दर्ज की गई।महाराष्‍ट्र में 10वीं और 12वीं के छात्रों द्वारा ऑफलाइन एग्जाम के विरोध में उग्र प्रदर्शन किया गया। जिसमें विकास फाटक उर्फ हिंदुस्तानी भाऊ को गिरफ्तार किया गया। नागपुर में छात्रों द्वारा बस में तोड़ फोड़ की गई। ऑनलाइन परीक्षा रद्द करने की मांग की गई।देश में हिंसा भड़काना तकनीकी माध्‍यम से बहुत हद तक आसान हो गया है। अक्सर एजेंसियों को हिंसा होने के बाद पता चलता है। ऐसे मेंसरकार ने इस मामले में साल 2021 में अहम फैसले लिए है। डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेकर सरकार सख्त हो रही है। केंद्र सरकार नेआपत्तिजनक कंटेंट और अकाउंट पर नकेल कसने की तैयारी कर ली है। साल 2021 में केंद्र सरकार इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्‍नोलॉजी नियम2021 जिसके तहत तमाम मीडियम को कैटिगराइज किया गया।इंटरमीडिएरीज।सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज।- सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज।- OTT प्लेटफॉर्मयूट्यूब इंटरमीडियरीज एक सर्विस है, जो यूट्यूबर्स के कंटेंट को ट्रांसमिट और पब्लिश करता है। ये इंटरमीडियरीज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भी होसकते हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी हो सकते हैं। या फिर ऐसा वेब सर्विस जो आपको कंटेंट अपलोड करने, पोस्‍ट करने और पब्लिश करनेकी मंजूरी देते हैं।बता दें कि आज के वक्त में You Tube पैसा कमाने का बहुत बड़ा जरिया बन गया है। इस अनुसार हर वक्त पॉलिसी और कम्‍युनिटीदिशा - निर्देशों में भी बदलाव होता रहा है। You Tube से कमाई करने वाले क्रिएटर्स को दिशा-निर्देशों का पालन सिर्फ वीडियो में ही नहींबल्कि पूरे चैनल पर भी लागू होता है।- स्पैम, गुमराह करने वाली गतिविधियां और धोखाधड़ी- नग्नता और सेक्‍सुअल कॉन्‍टेंट- बच्‍चों की सुरक्षा- नुकसान पहुंचाने वाला या खतरनाक कॉन्‍टेंट- नफरत फैलने वाली भाषा- उत्पीड़न और इंटरनेट पर धमकानाइन सभी मुख्य बिंदुओं को ध्यान में रखना जरूरी होता है। कॉन्‍टेंट दिशा-निर्देशों के मुताबिक नहीं होने पर नोटिस भेजा जाता है। बार-बार उल्लंघनकरने पर कार्रवाई के बदले या तो वीडियो को ही हटा दिया जाता है या चैनल ही हटा दिया जाता है। इसके बाद यह मायने नहीं रखता है किआपके कितने सब्सक्राइबर रहे।2011 से 2015 तक इन राज्यों में बढ़ा सबसे अधिक क्राइम- महाराष्‍ट्र शीर्ष पर।- उत्तर प्रदेश दूसरे पायदान पर।- कर्नाटक तीसरे पायदान पर।स्‍त्रोत - www.faclty.in.comआतंकी गतिविधियों को प्रोत्साहन की जानकारी (यूएपीए की धारा 12), हिंसा को प्रोत्साहन (IPC की धारा 505), साइबर अपराध (IPC धारा 364 D, 354 C, 507), आत्महत्या को प्रोत्साहन (IPC धारा 306, 309), अफवाहों का प्रसार (IPC धारा 505) केतहत कार्रवाई की जाती है।