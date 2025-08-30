शनिवार, 30 अगस्त 2025
Written By WD Feature Desk
Last Modified: शनिवार, 30 अगस्त 2025 (14:33 IST)

Ganesh Chaturthi 2025: बाजार में मिल रहे हैं तरह- तरह के मोदक, इनका भोग लगाना उचित या अनुचित?

Ganesh Chaturthi Modak 2025: 27 अगस्त 2025 से गणेश चतुर्थी उत्सव प्रारंभ हो गए हैं जो 06 सितंबर तक चलेंगे। इस दौरान गणेशजी के प्रिय भोग मोदक का नैवेद्य लगाया जाता है। इसे नारियल और गुड़ की फिलिंग के साथ चावल या गेहूं के आटे से बनाया जाता है। परंतु परंपरागत मोदक से हटकर अब गणेशजी को तरह तरह के  अनहेल्दी मोदक का भोग लगाया जा रहा है जोकि शास्त्र अनुसार अनुचित है क्योंकि पद्म पुराण के सृष्टि खंड और गणपत्यथर्वशीर्ष में मोदक के महत्व का वर्णन मिलता है। परंतु आजकल परंपरागत मोदक भोग का मजाक बना दिया गया है। बाजार में 60 से अधिक प्रकार के मोदक बिक रहे हैं जो 500 से लेकर 12 हजार रुपए किलो तक के हैं। 
 
कैसे बनता मोदक: मोदक भी कई तरह के बनते हैं। मोदक चावल के आटे, घी, मैदा, मावा, गुड़, सूखे मेवे, नारियल आदि से बनाया जाता है। आटे में खोपरा, गुड़, मेवा आदि भरकर उसे घी में तलकर इसे तैयार किया जाता है। उखड़ी के मोदक : इसमें चावल के आटे से मोदक बनाए जाते हैं जिसके अंदर नारियल और शक्कर के मिश्रण को भरा जाता है और फिर उसे उबालकर बनाया जाता है।
 
बाजार के मोदक: 
1. पारंपरिक मोदक के साथ-साथ इस साल मार्केट में ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, पान और लोटस फ्लेवर के मोदक भी बिक रहे हैं।
 
2. इसी के साथ ही नूडल्स, मैदा और साबूदाने से बने मोदक भी बाजार में धड़ल्ले से बिक रहे हैं।
 
3. चाकलेटी मोकद की खपत भी बढ़ गई है। 
 
4. काजू वाले मोदक है, इसे काजू से बनाया जाता है. इसकी प्राइस 800 रुपए किलो है। यह दिखने में ब्राउन रंग का होता है।
 
5. कई लोग दूध से बने मोदक प्रसाद में चढ़ाना और खाना भी पसंद करते हैं यह मोदक दूध को जला कर बनाया जाता है। इसमें आपको केसर फ्लेवर और नार्मल दूध से बना मोदक भी देखने को मिलेगा।
 
6. ड्रायफ्रूट और मावा-बादाम से बने खास फैंसी डिज़ाइनर मोदक भी तैयार किए गए हैं, जिनमें सोने का वरक चढ़ाए गए मोदक भी शामिल हैं। 
 
7. इनके अलावा मक्खन भरी मटकी, कमल के बीच मोदक, पान पर मोदक, शंख के साथ मोदक जैसे करीब 20 डिजाइनर फैंसी मोदक तैयार किए गए हैं।
Sai baba controversy: साईं बाबा के खिलाफ बोलने वालों के साईं भक्तों से 12 सवाल, 9 सवाल भक्तों के भी पढ़ें

Sai baba controversy: साईं बाबा के खिलाफ बोलने वालों के साईं भक्तों से 12 सवाल, 9 सवाल भक्तों के भी पढ़ेंSai baba controversy: शिरडी के साईं बाबा हिंदू हैं या मुस्लिम इसको लेकर पिछले कई सालों से विवाद चल रहा है, लेकिन यह मामला तब ज्यादा बढ़ गया जबकि शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने वर्ष 2016 में साईं बाबा को भगवान की तरह पूजने और हिंदुओं के हर मंदिर में उनकी मूर्ति स्थापित करने का कड़ा विरोध किया। इसके बाद सभी कट्टरपंथी हिंदू जाग गए और साईं बाबा एवं साईं ट्रस्ट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया। अब सभी यह मानते हैं कि एक साजिश के तहत मोहम्मद चांद मियां ने साईं बनकर हिंदुओं को छला, धर्मांतरण किया और उनके मंदिरों में घुसपैठ करके बैठ गया।

shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि की तिथि, मुहूर्त, घट स्थापना, पूजा विधि, व्रत नियम और महत्व

shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि की तिथि, मुहूर्त, घट स्थापना, पूजा विधि, व्रत नियम और महत्वShardiya navratri 2025 ghatasthapana muhurat: हिंदू कैलेंडर के अनुसार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि का महापर्व और 9 दिवसीय डांडिया रास और गरबा उत्सव प्रारंभ होता है जो नवमी तक चलता है। इस बार यह त्योहार 22 सितंबर सोमवार से प्रारंभ होकर 01 अक्ट़बर 2025 बुधवार को समाप्त होगा। यानी 10 दिनों का यह पर्व रहेगा। इसमें तृतीया तिथि दो दिन रहेगी। 22 सितंबर को कलश और घट स्थापना होगी और 30 सितंबर को दुर्गाष्टमी यानी महाष्टमी रहेगी। 2 अक्टूबर को विजयादशमी यानी दशहरा रहेगा। इस बार यह नवरात्र कई शुभ योगों में प्रारंभ हो रही है।

Solar Eclipse 2025: 21 सितंबर वर्ष का 2025 का आखिरी सूर्य ग्रहण, 3 राशियों को रहना होगा सतर्क

Solar Eclipse 2025: 21 सितंबर वर्ष का 2025 का आखिरी सूर्य ग्रहण, 3 राशियों को रहना होगा सतर्कSolar Eclipse 205: वर्ष 2025 का दूसरा सूर्य ग्रहण 21 और 22 सितंबर 2025 के दौरान रहेगा। भारतीय ज्योतिष मान्यता के अनुसार खंडग्रास सूर्यग्रहण होगा जो दिनांक 21 सितंबर 2025, दिन रविवार, संवत 2082 की आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या को होगा। यह खग्रास सूर्यग्रहण भारतवर्ष में दृश्य नहीं होने से इससे संबंधित समस्त यम, नियम, सूतक, आदि भारतवर्ष में मान्य नहीं होंगे।

गणेश चतुर्थी की कथाएं: गणेश जी की असली कहानी क्या है?

गणेश चतुर्थी की कथाएं: गणेश जी की असली कहानी क्या है?Ganesh Chaturthi story : हर साल भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी से 10 दिनों का गणेश उत्सव भी प्रारंभ हो जाता है। गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है। आइए यहां जानते हैं गणेशजी के जन्म से जुड़ी 5 लोकप्रिय कहानियों के बारे में।

Ganesh chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी के बाद यदि नहीं करना चाहते हैं गणपति मूर्ति का विसर्जन तो क्या करें?

Ganesh chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी के बाद यदि नहीं करना चाहते हैं गणपति मूर्ति का विसर्जन तो क्या करें?1. कुछ लोग अपने घर में गणपति की नई मूर्ति लाकर पुरानी मूर्ति का विसर्जन करते हैं। 2. अब कुछ लोग हर साल अपने घर में ही मिट्टी के गणपति बनाकर उसका विसर्जन करते हैं। 3. कुछ लोग अपने घर में गणपति की मूर्ति नहीं लाते हैं परंतु गणेश उत्सव के दौरान प्रतिदिन गणपति पूजा करते हैं। 4. कुछ लोग विसर्जन तो करना चाहते हैं परंतु नदी और तालाबों में गणपति विसर्जन पर रोक लगी है। इसलिए वे मंदिर में या नगर निगम के वाहन पर गणेशजी को रख कर आ जाते हैं। ऐसा करना कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि बाद में उन प्रतिमाओं की दुर्गति होते हुए उन्होंने देखी होगी। 5. व्रत और त्योहार पर यदि किसी प्रतिमा की स्थापना की गई है तो उसका विसर्जन करना जरूरी होता है लेकिन आपको विसर्जन करना अच्छा नहीं लगता है तो जानिए कि आपको क्या करना चाहिए।

Chandra grahan sutak kaal 2025: 7 सितंबर को लगने वाले चंद्र ग्रहण सूतक काल

Chandra grahan sutak kaal 2025: 7 सितंबर को लगने वाले चंद्र ग्रहण सूतक कालchandra grahan sutak kaal 2025: साल का अंतिम चंद्र ग्रहण 7 सितंबर 2025 रविवार को लगने वाला है। यह ग्रहण भारत में नजर आएगा इसलिए इसका सूतक काल मान्य होगा। भारत के अलावा यह संपूर्ण एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, न्यूजीलैंड, पश्चिमी और उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के पूर्वी क्षेत्रों में दिखाई देगा।

jyeshtha gauri Vrat avahana 2025: 3 दिवसीय ज्येष्ठा गौरी आवाहन, स्थापना, पूजा और विसर्जन के नियम

jyeshtha gauri Vrat avahana 2025: 3 दिवसीय ज्येष्ठा गौरी आवाहन, स्थापना, पूजा और विसर्जन के नियमjyeshtha gauri Vrat avahana 2025: इस बार महाराष्ट्र में मनाया जाने वाला 3 दिवसीय महालक्ष्मी का व्रत 31 अगस्त 2025 रविवार से शुरू हो रहा है जो 2 सितंबर 2025 मंगलवार को समाप्त होगा। इन तीन दिवस में पहले दिन आवाह्‍न और स्थापना, दूसरे दिन पूजन और भोग और तीसरे दिन विसर्जन करते हैं। यहां पर महालक्ष्मी की पूजा गौरी के रूप में होती है, इसलिए इसे ज्येष्ठ गौरी व्रत भी कहते हैं। ज्येष्ठा गौरी देवी पार्वती का ही एक रूप हैं। यह त्योहार देवी गौरी को समर्पित होता है, जो धन, समृद्धि और शांति का प्रतीक हैं।

जन्माष्टमी के कितने दिन बाद मनाई जाती है राधाष्टमी? जानें तिथि पूजा विधि और महत्व

जन्माष्टमी के कितने दिन बाद मनाई जाती है राधाष्टमी? जानें तिथि पूजा विधि और महत्वRadha Ashtami 2025 tithi and Puja Vidhi: भारतीय संस्कृति में भगवान श्रीकृष्ण और राधा रानी का अटूट संबंध है। जहां एक ओर पूरा देश जन्माष्टमी के दिन श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव में डूबा रहता है, वहीं कुछ ही दिनों बाद उनकी प्रिय राधा रानी का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है, जिसे राधाष्टमी कहते हैं। कई लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि ये दोनों पर्व आपस में कैसे जुड़े हैं और इनके बीच कितने दिनों का अंतर होता है।

निसंतान दंपत्ति के लिए वरदान है संतान सप्तमी का व्रत, जानें कब है संतान सप्तमी और क्यों है खास?

निसंतान दंपत्ति के लिए वरदान है संतान सप्तमी का व्रत, जानें कब है संतान सप्तमी और क्यों है खास?Santan Saptami Significance and Puja Vidhi: हिंदू धर्म में कई ऐसे व्रत और त्योहार हैं, जो संतान की लंबी आयु, सुख-समृद्धि और सुरक्षा के लिए रखे जाते हैं। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण व्रत है संतान सप्तमी। यह व्रत न केवल संतान की मंगल कामना के लिए किया जाता है, बल्कि निसंतान दंपत्तियों के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं माना जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा-अर्चना की जाती है। आइए जानते हैं इस व्रत का महत्व, तिथि और संपूर्ण पूजा विधि।

Ganesh Chaturthi 2025: गणेश उत्सव के पांचवें दिन का नैवेद्य और मंत्र, जानिए पूजा का शुभ मुहूर्त

Ganesh Chaturthi 2025: गणेश उत्सव के पांचवें दिन का नैवेद्य और मंत्र, जानिए पूजा का शुभ मुहूर्तlord ganesha worship: इन दिनों श्रीगणेश पूजा के खास दिन चल रहे हैं और इस समय भगवान श्रीगणेश की पूजा मध्यान्हकाल, अभिजीत मुहूर्त और प्रदोषकाल में की जाती है। आइए यहां जानते हैं गणेश उत्सव के पांचवें दिन के पूजा के मुहूर्त, मंत्र और नैवेद्य के बारे में जानकारी...
