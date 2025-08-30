शनिवार, 30 अगस्त 2025
शनिवार, 30 अगस्त 2025

Ganesh Chaturthi 2025: गणेश उत्सव के पांचवें दिन का नैवेद्य और मंत्र, जानिए पूजा का शुभ मुहूर्त

ganesh jee ka aaj ka bhog: इन दिनों गणेशोत्सव पर्व के खास दिन चल रहे हैं और इन 10 दिनों में भगवान श्रीगणेश की पूजा मध्यान्हकाल, अभिजीत मुहूर्त और प्रदोषकाल में की जाती है। आइए यहां जानते हैं गणेश उत्सव के पांचवें दिन के पूजा के मुहूर्त, मंत्र और नैवेद्य के बारे में जानकारी...ALSO READ: गणपति बप्पा का कौन सा मंत्र सबसे प्रभावशाली है?
 
31 अगस्त 2025, रविवार के शुभ मुहूर्त
1. दिन में 11:56 से 12:47 बजे के बीच।
2. शाम को 6:44 से रात 7:51 के बीच।
 
आज का मंत्र- 'ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं क्लीं क्लीं गण‍पति वर वरद सर्व लोकं में वशमानय स्वाहा।'
 
यह मंत्र आकर्षण शक्ति में वृद्धि करता है। साक्षात्कार में सफलता दिलाता है। समाज में प्रतिष्ठा देता है।ALSO READ: Ganesh chaturthi 2025: गणेशजी की दाईं और बाईं सूंड का रहस्य
 
पांचवां दिन - तिल-गुड़ लड्डू
 
गणेश उत्सव के पांचवे दिन भगवान गणपति को तिल-गुड़ के लड्डू का भोग लगाया जाता है। यह दिन खासकर उन भक्तों के लिए खास होता है जो डेढ़ दिन, पांच दिन या सात दिन के बाद गणपति विसर्जन करते हैं। इस दिन तिल-गुड़ के लड्डू का भोग लगाना बहुत शुभ माना जाता है।
 
तिल-गुड़ के लड्डू का भोग सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, बल्कि इसके पीछे स्वास्थ्य और धार्मिक कारण भी हैं। तिल और गुड़ दोनों ही सर्दियों में शरीर को गर्मी देते हैं, और इस मौसम में इनकी तासीर फायदेमंद होती है। ये लड्डू बनाने में बहुत आसान हैं और खाने में बेहद स्वादिष्ट।
 
तिल-गुड़ के लड्डू बनाने की विधि
 
सामग्री:
 
सफेद तिल: 1 कप
 
गुड़: 3/4 कप (कटा हुआ)
 
मूंगफली: 1/4 कप भुनी और दरदरी कुटी हुई, यदि आप लेना चाहे तो
 
घी: 1 चम्मच
 
इलायची पाउडर: 1/2 चम्मच
 
बनाने की विधि:
 
तिल भूनें: एक कढ़ाई को गरम करें और धीमी आंच पर तिल को हल्का सुनहरा होने तक भूनें। इन्हें लगातार चलाते रहें ताकि ये जलें नहीं। जब तिल फूलने लगें और चटकने की आवाज आने लगे, तो इन्हें एक प्लेट में निकालकर ठंडा कर लें।
 
मिश्रण तैयार करें: भुने हुए तिल को ठंडा होने के बाद थोड़ा सा दरदरा पीस लें, ताकि कुछ तिल साबुत रहें और कुछ का पाउडर बन जाए।
 
गुड़ पिघलाएं: उसी कढ़ाई में घी डालें और कटा हुआ गुड़ डालकर धीमी आंच पर पिघलाएं। गुड़ को लगातार चलाते रहें। जब गुड़ पूरी तरह से पिघल जाए और उसमें बुलबुले उठने लगें, तो आंच बंद कर दें।
 
लड्डू बनाएं: अब पिघले हुए गुड़ में तुरंत पिसा हुआ तिल, मूंगफली (यदि इस्तेमाल कर रहे हैं तो) और इलायची पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाएं।
 
मिश्रण हल्का गरम हो, तभी इसे हाथों में थोड़ा-थोड़ा लेकर गोल लड्डू बनाएं। ध्यान रखें, मिश्रण बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, इसलिए इसे जल्दी से बनाना होता है। आपके स्वादिष्ट और पौष्टिक तिल-गुड़ के लड्डू भोग लगाने के लिए तैयार हैं।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: गणपति की पूजा में कौन-कौन सी वस्तुएं ज़रूरी होती हैं और क्यों?
ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक श्रीगणेश उत्सव, जानें दस दिनों तक नैवेद्य चढ़ाने का महत्व

ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक श्रीगणेश उत्सव, जानें दस दिनों तक नैवेद्य चढ़ाने का महत्व10 days Ganesh Utsav Importance:भगवान गणेश को 10 दिनों तक प्रसाद चढ़ाने का मुख्य कारण यह है कि माना जाता है कि इस अवधि के दौरान गणपति पृथ्वी पर अपने भक्तों के घरों में निवास करते हैं। जिस तरह एक मेहमान के आने पर हम हर दिन उसका सत्कार करते हैं....

Ganesh Chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी पर जानिए गणपति जी के 16 चमत्कारी मंदिर के बारे में रोचक जानकारी

Ganesh Chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी पर जानिए गणपति जी के 16 चमत्कारी मंदिर के बारे में रोचक जानकारीदेश-विदेश में भगवान गणेश के हजारों मंदिर हैं जहां पर कई प्राचीन प्रतिमाएं विराजमान हैं परंतु देश में कुछ ऐसे खास मंदिर हैं जहां जातक आपकी मनोकामना पूर्ण होती है और जिन्हें चमत्कारी मंदिर माना जाता है। आओ जानते हैं ऐसे ही खास 16 मंदिरों की संक्षिप्त जानकारी।

Ganesh chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी के बाद यदि नहीं करना चाहते हैं गणपति मूर्ति का विसर्जन तो क्या करें?

Ganesh chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी के बाद यदि नहीं करना चाहते हैं गणपति मूर्ति का विसर्जन तो क्या करें?1. कुछ लोग अपने घर में गणपति की नई मूर्ति लाकर पुरानी मूर्ति का विसर्जन करते हैं। 2. अब कुछ लोग हर साल अपने घर में ही मिट्टी के गणपति बनाकर उसका विसर्जन करते हैं। 3. कुछ लोग अपने घर में गणपति की मूर्ति नहीं लाते हैं परंतु गणेश उत्सव के दौरान प्रतिदिन गणपति पूजा करते हैं। 4. कुछ लोग विसर्जन तो करना चाहते हैं परंतु नदी और तालाबों में गणपति विसर्जन पर रोक लगी है। इसलिए वे मंदिर में या नगर निगम के वाहन पर गणेशजी को रख कर आ जाते हैं। ऐसा करना कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि बाद में उन प्रतिमाओं की दुर्गति होते हुए उन्होंने देखी होगी। 5. व्रत और त्योहार पर यदि किसी प्रतिमा की स्थापना की गई है तो उसका विसर्जन करना जरूरी होता है लेकिन आपको विसर्जन करना अच्छा नहीं लगता है तो जानिए कि आपको क्या करना चाहिए।

Ganesh chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी उत्सव में 10 दिनों तक करें 10 भोग अर्पित, हर दिन की पूजा का मुहूर्त भी जानें

Ganesh chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी उत्सव में 10 दिनों तक करें 10 भोग अर्पित, हर दिन की पूजा का मुहूर्त भी जानेंGanesh Chaturthi 2025: भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी का जन्म हुआ था। इस लिए से 10 दिवसीय गणेश उत्सव प्रारंभ होते हैं। हर दिन उन्हें विशेष भोग लगाए जाते हैं। यदि आपके यहां पर भी 10 दिनों तक के लिए गणपति बप्पा की स्थापना हुई है तो आप भी जानिए प्रत्येक दिन की पूजा का शुभ मुहूर्त और विशेष भोग।

Mahalakshmi Vrata 2025: महालक्ष्मी व्रत कब रखा जाएगा, कब होगा समापन, पूजा का शुभ मुहूर्त और विधि

Mahalakshmi Vrata 2025: महालक्ष्मी व्रत कब रखा जाएगा, कब होगा समापन, पूजा का शुभ मुहूर्त और विधिMahalaxmi Vrat : महाराष्ट्र में मनाया जाने वाला ज्येष्ठ गौरी व्रत या महालक्ष्मी व्रत धन, सुख और समृद्धि की देवी, माता लक्ष्मी को समर्पित है। महाराष्ट्रीयन परिवारों में इसे 3 दिन मनाया जाता है। आइए यहां जानते हैं ज्येष्ठ गौरी व्रत से संबंधित विशेष जानकारी...

Aaj Ka Rashifal: 30 अगस्त 2025 का दिन क्या लाया है आपके लिए, पढ़ें अपनी राशि

Aaj Ka Rashifal: 30 अगस्त 2025 का दिन क्या लाया है आपके लिए, पढ़ें अपनी राशिToday 30 August 2025 horoscope in Hindi : आज 30 अगस्त 2025, शनिवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

क्या 9 सितंबर 2025 को यात्रा करना पड़ सकता है भारी, दुर्घटना के हैं प्रबल योग

क्या 9 सितंबर 2025 को यात्रा करना पड़ सकता है भारी, दुर्घटना के हैं प्रबल योगBe careful on 9 September 2025: वैसे तो यह वर्ष 2025 घटना और दुर्घटनाओं का साल ही माना जाएगा। हर दिन सामूहिक रूप से सैंकड़ों लोगों की मौत हो रही है। कहीं बादल फटने से, कहीं विमान दुर्घटना में, कहीं आगजनी, कहीं युद्ध, कहीं सड़क दुर्घटना में, कहीं आतंकी घटना में तो कहीं भूकंप और सुनामी के चलते लोग मारे जा रहे हैं।

30 अगस्त 2025 : आपका जन्मदिन

30 अगस्त 2025 : आपका जन्मदिन30 August Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 30 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी।

30 अगस्त 2025, शनिवार के शुभ मुहूर्त

30 अगस्त 2025, शनिवार के शुभ मुहूर्तToday Shubh Muhurat 30 August 2025: आज आपका दिन मंगलमयी रहे, यही शुभकामना है। 'वेबदुनिया' प्रस्तुत कर रही है खास आपके लिए आज के दिन के विशिष्ट मुहूर्त। अगर आप आज वाहन खरीदने का विचार कर रहे हैं या आज कोई नया व्यापार आरंभ करने जा रहे हैं तो आज के शुभ मुहूर्त में ही कार्य करें ताकि आपके कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो सकें...

Ganesh chaturthi 2025: गणेशजी की दाईं और बाईं सूंड का रहस्य

Ganesh chaturthi 2025: गणेशजी की दाईं और बाईं सूंड का रहस्यGanesh chaturthi 2025: भाद्रपद की शुक्ल चतुर्थी तिथि के दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था। इस बार 27 अगस्त 2025 से लेकर 06 सितंबर तक गणेश उत्सव का आयोजन हो रहा है। आइए जानते हैं गणेश जी की दाईं और बाईं सूंड का रहस्य।
