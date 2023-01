Infinix Zero Book Ultra : इनफिनिक्स जीरो बुक सीरीज में लॉन्च किया नया लैपटॉप, जान लीजिए कीमत और फीचर्स

Infinix ने भारतीय बाजार में अपने Zero Book सीरीज लैपटॉप लॉन्च कर दिए हैं। इसके 2 मॉडल Infinix Zero Book और Zero Book Ultra लॉन्च किए गए हैं। Zero Book Ultra को खासतौर पर क्रिएटर्स के लिए तैयार किया गया है।

क्या हैं फीचर्स : Infinix Zero Book सीरीज में 15.6 इंच की LED बैकलिट डिस्प्ले दी गई है, जो कि आईपीएस टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करती है। यह डिस्प्ले फुल HD रेजोलयूशन 1080 x 1920 पिक्सल, 16:9 आस्पेक्ट रेशियो, 100 प्रतिशत sRGB कलर गेमुट, 400 निट्स तक पीक ब्राइटनेस और 178 डिग्री व्यूइंग एंगल को सपोर्ट करती है। इसमें फुल HD वेबकैम है जो कि AI ब्यूटीकैम, फेस ट्रैकिंग और बैकग्राउंड ब्लर के साथ है।

नोटबुक एजी ग्लास टचपैड के साथ एक फुल साइज बैकलिट चिकलेट कीबोर्ड से लैस है। लैपटॉप पर मिलने वाला पावर बटन फिंगरप्रिंट स्कैनर के तौर पर डबल काम करता है। इसके अलावा यह दो AI नॉयज कैंसलेशन माइक्रोफोन और डीटीएस ऑडियो प्रोसेसिंग के साथ 4 स्पीकर प्रदान करता है।

इनफिनिक्स Zero Book सीरीज में 12th जनरेशन Core i5 (i5-12500H) / i7 (i7-12700H) / i9 (i9-12900H) प्रोसेसर के साथ आती है, जिसे ग्राफिक्स के लिए Iris Xe से सपोर्ट मिलता है। Zero Book में 16GB LPDDR5 RAM और 512GB NVMe PCIe 4.0 SSD स्टोरेज मिलती है। Zero Book Ultra में 32GB LPDDR5 RAM और 1 TB NVMe PCIe 4.0 SSD स्टोरेज मिलती है।





Zero Book सीरीज विंडोज 11 होम पर काम करती है। बैटरी के लिए इसमें 70Wh की बैटरी दी गई है जो कि 96W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। USB-C, एक USB-C, दो USB 3.0 पोर्ट, 1 x HDMI 1.4 पोर्ट, एक माइक्रोएसडी कार्ड स्लॉट और एक 3.5mm हेडफोन/माइक्रोफोन कॉम्बो जैक दिया गया है।

क्या है कीमत : Infinix Zero Book सीरीज लैपटॉप की भारत में कीमत इस प्रकार है। Infinix Zero Book Core i5 / 16GB RAM / 512GB SSD की कीमत 49,990 रुपए है। Infinix Zero Book Core i7 / 16GB RAM / 512GB SSD को 64,990 रुपए में खरीदा जा सकता है।





Infinix Zero Book Ultra Core i9 / 16GB RAM / 512GB SSD वेरिएंट की कीमत 79,990 रुपए तय हुई है। Infinix Zero Book Ultra Core i9 / 32GB RAM / 1TB SSD को 84,990 रुपए में खरीद सकते हैं।