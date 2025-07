देश में घट रही है सेविंग की आदत! बचत भूलकर भारतीय कहां खर्च कर रहे जमा पूंजी, RBI गवर्नर ने जताई चिंता

Monthly pension of journalists in Bihar is Rs 15 thousand : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने 'बिहार पत्रकार सम्मान' (Bihar Journalist Award) योजना के तहत सेवानिवृत्त पत्रकारों की मासिक पेंशन में 9,000 रुपए की वृद्धि करने की शनिवार को घोषणा की। अब बिहार सरकार में पंजीकृत सभी पात्र सेवानिवृत्त पत्रकारों को पहले मिलने वाले 6,000 रुपए की बजाय 15,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। यह निर्णय बिहार में इस वर्ष के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले लिया गया है।