किसानों की पीड़ा देखकर दु:खी हैं सिने अभिनेता धर्मेन्द्र, ट्वीट कर सरकार को दी सलाह

बीकानेर। 3 नए कृषि कानून वापस लेने की मांग करते हुए दिल्ली की सीमाओं पर 16 दिन से किसान डटे हुए हैं। बॉलीवुड अभिनेता और राजस्थान में बीकानेर के पूर्व सांसद किसान की पीड़ा देखकर दु:खी है।

धर्मेन्द्र ने सोशल मीडिया ट्वीटर पर ट्वीट कर कहा, 'मैं अपने किसान भाईयों की पीड़ा देखकर बेहद दु:खी हूं। सरकार को जल्द ही इस मामले का समाधान निकालना चाहिए।

I am extremely in pain to see the suffering of my farmer brothers . Government should do something fast . pic.twitter.com/WtaxdTZRg7