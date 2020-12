कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान, आम आदमी परेशान, आंदोलन खत्म करें किसान

तोमर ने कहा कि से आम आदमी को भी परेशानी हो रही है। दिल्ली के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अत: किसानों को आम आदमी के हित में आंदोलन समाप्त गतिरोध को वार्ता के माध्यम से हल करने का प्रयास करना चाहिए।

कृषि मंत्री ने कहा कि आंदोलन के दौरान यूनियन के साथ 6 दौर की बातचीत हुई। सरकार का लगातार आग्रह था कि कानून के वो कौन से प्रावधान हैं जिन पर किसान को आपत्ति है, कई दौर की बातचीत में ये संभव नहीं हो सका। उन्होंने कहा, 'हमारा प्रस्ताव उनके (किसानों) पास है। उन्होंने इस पर चर्चा की, लेकिन हमें उनसे कोई जवाब नहीं मिला है।'

Agitation causes problems for the common people too. People of Delhi are facing troubles. So, they (farmers) should end their agitation in the interest of the common people and try to solve issues with the help of talks: Agriculture Minister Narendra Singh Tomar