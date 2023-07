यूरोप में गर्मी से 62 हजार लोगों की मौत सिर्फ अलार्म है, टूटेंगे सारे रिकॉर्ड, भयावह होंगे तपन के परिणाम

Alimony for pet dogs with wife in Mumbai: मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (बांद्रा अदालत) कोमल सिंह राजपूत ने 20 जून को दिए अंतरिम आदेश में व्यक्ति को अलग रह रही अपनी 55 वर्षीय पत्नी को हर महीने 50,000 रुपए गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया और उसकी यह दलील खारिज कर दी कि पालतू कुत्तों के लिए गुजारा भत्ता नहीं दिया जा सकता।