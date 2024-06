SpiceJet passengers made to wait inside flight in Delhi without AC : उत्तर भारत में गर्मी से तांडव मचा हुआ है, वहीं स्पाइस जेट की फ्लाइट में बड़ी लापरवाही सामने आई है। दिल्ली से दरभंगा जाने वाली फ्लाइट में बिना एसी के यात्रियों को गर्मी की यातना झेलनी पड़ी। मीडिया खबरों के मुताबिक इससे कई लोग बीमार हो गए। दिल्ली में अभी अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास है।